У полиции в Челябинске есть право проверить у жителей соблюдение режима изоляции

Власти рассказали о принятых мерах.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подробнее рассказал о режиме обязательной самоизоляции. Так, глава региона рассказал, что жителям необходимо выполнять все требования, опубликованные властями.

Теперь полиция имеет полное право остановить пешехода или машину и убедиться в том, что человек соблюдает режим самоизоляции.

«Если вы ходите на работу, то будут выдаваться справки. Но если человек просто вышел в близлежащий магазин или аптеку, то это очевидно и можно увидеть, работники полиции это поймут. Но если человек идет по улице в непонятном направлении, то это — другой случай», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор также напомнил, что даже при выходе в магазин, аптеку или поход на работу, важно сохранять дистанцию с другими людьми не менее полутора метров и использовать все меры профилактики.

Напомним, у Минздрава Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: