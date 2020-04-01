Большое количество россиян не могут улететь из аэропорта Израиля

Среди них одна челябинка.

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Одна из жительниц Челябинска начала бить тревогу в соцсетях. Она и еще 145 россиян должны были улететь из аэропорта в Тель-Авиве еще 30 марта. Только вот об отмене рейса на Родину им сообщили уже в аэропорту.

Среди пассажиров находится и пожилая женщина, которой недавно сделали тяжелую операцию.

«Сейчас нет денег, чтобы куда-то поехать, поэтому нахожусь в аэропорту. Я все на лечение отдала, даже на питание нет денег», — рассказала пенсионерка.

В социальных сетях люди, находящиеся сейчас в аэропорту, рассказали, что еду и жилье, которые обязаны предоставляться по правилам, россиянам не предоставили. А представители авиакомпании отвечают, что не несут ответственности за этих пассажиров.

Отметим, что ранее власти ввели ограничение на число россиян, вывозимых из-за границы. Теперь их будет принимать лишь московский аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки. Региональным аэропортам же разрешено принимать не более 200 человек в сутки. Такая мера позволит уделить больше внимания всем пассажирам при тестировании на коронавирус.

Напомним, что у Минздрава Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-351-240-15-16.