Пресс-секретарь губернатора рассказал о самочувствии после получения условного диагноза на коронавирус

Сергей Зюсь ждет результаты повторного теста от новосибирской лаборатории.

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Пресс-секретарь губернатора Челябинской области в своем аккаунте поблагодарил всех, кто проявил участие к его ситуации, и рассказал, что чувствует себя хорошо. После того, как у него был выявлен условно положительный диагноз на коронавирус, о котором стало известно сегодня, он самоизолировался от всех.

«Дорогие друзья, коллеги, знакомые. Последний два часа я исправно отвечаю на вопросы, тёплые пожелания. Спасибо! Теперь по существу: анализы у меня и коллег периодически брали, это нормальная практика. Сегодня сообщили, что „есть подозрение“, надо сдать повторно. Что и было оперативно сделано. Естественно, сразу самоизолировался, сижу дома. Самочувствие хорошее, симптомов нет. Надеюсь, все будет благополучно», — поделился Сергей у себя на странице.

Сергей также отметил, что не может понять, где мог заразиться инфекцией, так как не покидал региона в последний месяц, не контактировал с заболевшими или изолированными людьми.

«Сейчас жду результаты анализов, чтобы все было ясно. Контакты тех, с кем общался подготовил, направлю специалистам. И ещё раз всех призываю соблюдать самоизоляцию. Это просто необходимо. Здоровья всем нам и нашим близким!», — обратился он к подписчикам.

Напомним, условно подтвержденный анализ Сергея Зюся пришел сегодня. Но он не является окончательным. Подтвердить или опровергнуть диагноз пресс-секретаря Алексея Текслера смогут результаты экспертизы в новосибирском «Векторе».