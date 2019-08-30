Герои русских сказок украсят главную площадь Челябинска на новый год

Южноуральцы голосовали за проекты ледового городка на сайте "Активный житель 74".

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В Челябинске подвели итоги голосования будущего проекта ледового городка на главной площади города. Этой зимой жители смогут вспомнить полюбившихся сказочных героев или познакомиться с новыми.

Челябинцы на сайте «Активный житель 74» могли проголосовать за предложенные проекты. Всего в опросе поучаствовали 1134 человека. За то, чтобы площадь украшали фигуры героев из произведений известных детских писателей, высказалось 39,42%; «Город будущего» захотели увидеть 37,39% респондентов. А вот проект «Русь богатырская» набрал 19,22% голосов. Ответ «мне это неинтересно» выбрали всего 3,97% жителей.

«В ближайшее время с учетом выбранной челябинцами концепции будут проведены торги на разработку проекта ледового городка. Увидеть своими глазами любимых персонажей можно будет 28 декабря», — пояснили на сайте администрации Челябинска.

Каждый год жители города с нетерпением ждут открытия ледового городка, и каждый раз площадь Революции становится центром притяжения горожан.