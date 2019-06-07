/ У отца Вани Фокина забрали права по решению суда

Приговор можно обжаловать.

Отец Вани Фокина долгое время не сядет за руль после правонарушения, совершенного в конце апреля. Тогда инспекторы ГИБДД остановили его, медосвидетельствование показало, что Евгений Фокин нетрезв. Сам мужчина утверждал, что просто хотел перепарковать автомобиль, а перед этим употреблял не алкоголь, а валерьянку.

Судье заявлен отвод, судья его, естественно, отклонила, как и ходатайство о том, чтобы узнать, было ли распоряжение руководства ГИБДД проводить скрытое наблюдение, как того требует Инструкция. При просмотре видеозаписи ясно видно: мундштук прибора распакован заранее, адрес места составления не совпадает, административный материал одновременно составляют два инспектора, хотя подписи стоят одного, считаю, что данные действия подходят под статью 292 УК РФ. В остальном все по плану, проходим инстанции для подачи жалобы в ЕСПЧ. — рассказал адвокат мужчины Евгений Шевчук.

В итоге суд постановил, что отец Вани Фокина год и 7 месяцев не сможет управлять автомобилем, а также присудил штраф в 30 тысяч рублей.

Решение суда можно обжаловать.