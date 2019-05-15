/ Московский врач сказал, что реабилитация Вани Фокина идет по плану

Рошаль продолжает интересоваться судьбой мальчика.

Маленький Ваня Фокин, чудом спасенный из-под завалов в Магнитогорске, продолжает восстанавливаться под наблюдением врачей. Ребенок прошел недельную реабилитацию в Челябинске, где для его поврежденной ножки сделали специальный ортез. В другое время Ваню наблюдают магнитогорские врачи: специалисты взялись за работу с мальчиком сразу после его выписки из московской клиники. В Москве считают, что восстановление Вани Фокина идет по плану.

Ваня Фокин восстанавливается нормально, у него все идет по плану, никаких дополнительных героических усилий прилагать не нужно. Конечно, последствия тяжелой травмы могут быть, и они не решаются за одну неделю, потому что это бывает поглубже. Но самое главное, что он живой и что нога сохранена. — цитирует ТАСС президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Свое мнение Рошаль высказал на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи.

Напомним, что Ваня Фокин провел больше суток под завалами в Магнитогорске. Врачам удалось спасти поврежденную ножку малыша, хотя сначала специалисты думали об ампутации. Сейчас ребенок в Магнитогорске вместе с родителями и старшим братом.