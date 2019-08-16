Отцу Вани Фокина смягчили наказание

Об этом сообщили в Правобережном суде Магнитогорска.

28 апреля 2019 года Евгения Фокина, отца Вани Фокина, выжившего в магнитогорской трагедии, остановили инспекторы ГИБДД. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердилось в ходе медицинского освидетельствования. Как изначально комментировал инцидент в соцсетях сам мужчина, он просто хотел перепарковать автомобиль. Позже эта информация была удалена. Суд тогда назначил наказание в виде штрафа в 30 000 руб. с лишением права управления машиной на срок 1 год 7 месяцев. Евгений Фокин решение обжаловал.

Сегодня в суде наказание Фокину-старшему смягчили. Защите удалось доказать, что мужчина сел за руль, выпив валерьяновые капли. Правда, послабление оказалось небольшим.

«Суд полагает возможным изменить принятый по настоящему делу судебный акт и подвергнуть Фокина Е. административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев», — сообщили в суде.

Напомню, что Ваня Фокин стал символом надежды для всей России. Мальчик выжил при обрушении подъезда жилого дома на улице Карла Маркса. Малыш получил серьезные травмы, но врачи смогли спасти его.