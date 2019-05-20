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/ Отца Вани Фокина могут не лишить водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Отца Вани Фокина могут не лишить водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Адвокат мужчины нашел несоответствия при оформлении нарушения.
сегодня в 10:30
  |  Общество

Отец Вани Фокина Евгений Фокин может сохранить водительские права, после того как его остановили за вождение в нетрезвом виде. Правозащитник мужчины утверждает, что его клиент не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. К тому же во время оформления документов о нарушении, считает защитник, были допущены ошибки.

Вчера было первое судебное заседание. Моим защитником установлены следующие нарушения: отсутствует обязательная полугодовая корректировка алкометра, неверно указан адрес в административном материале, а также есть путаница во времени. Ходатайство о карте маршрута, заявленное моим защитником, судья отклонил. — сообщает Евгений Фокин.

Напомним, что мужчина был остановлен за вождение в нетрезвом виде полицейскими 28 апреля в Магнитогорске. На своей странице в социальных сетях Евгений Фокин написал, что просто хотел перепарковать автомобиль, но позже это сообщение он удалил.

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Комментарии

Дмитрий Гришанин
11:34, 20.05.2019
Вот это новость❗️☝️ Только её и ждали и следим и переживаем за отца семейства!

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