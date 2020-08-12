Из-за непогоды начались перебои с вывозом мусора в Челябинске

График машин отстаёт на 2,5 часа.

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В Челябинске из-за непогоды возник перебой в вывозе мусора. График мусоровозов отстаёт приблизительно на 2,5 часа, поскольку ливни привели к размытию дорог на подъезде к «Полетаево». Также из-за непогоды отключилось электричество на самом полигоне.



По данным ЦКС, на 16:00 среды, 12 августа, регоператор продолжает фиксировать увеличение объёма мусора на контейнерных площадках. В связи с этим был усилен контроль за транспортными компаниями.

«Для ликвидации последствий и восстановления графика Центр коммунального сервиса усилил контроль за работой транспортных компаний, вывозящих отходы. Количество рейсов мусоровозов увеличено. Региональный оператор оперативно создал все условия для бесперебойной работы инфраструктуры вывоза отходов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЦКС.

В ЦКС призвали с пониманием отнестись к ситуации. О переполненных площадках необходимо сообщать на горячую линию по телефону: 8-351-200-33-83. Это необходимо для оперативного реагирования и внесения корректировок в маршруты вывоза отходов.