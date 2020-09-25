В работе «Телеграма» произошёл сбой

Пользователи из СНГ и Европы на время лишились доступа к мессенджеру.

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Масштабный сбой произошёл сегодня, 25 сентября, в мессенджере «Телеграм». О его недоступности и трудностях при подключении сообщили жители сразу нескольких стран, в числе которых государства СНГ и Европы.



По данным сервиса Downdetector сбои в «Телеграме» начались в 15:20 по челябинскому времени. Именно в этот момент пошли первые отчёты о недоступности мессенджера. Сейчас, если верить графику сайта, поступило уже более 5 000 сообщений.

Напомним, ранее масштабный сбой произошёл на сетях мобильного оператора МТС. Тогда связь перестала быть доступной у жителей Челябинска, Магнитогорска и Екатеринбурга.



«Телеграм» с 2018 года был заблокирован на территории России, однако в июне этого года Роскомнадзор объявил о полной разблокировке мессенджера. Среди причин для остановки работы в России назывался отказ предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Блокировка IP-адресов в подсетях Amazon привела к сбоям в работе ряда сервисов.