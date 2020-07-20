Челябинцы пожаловались на поток воды возле дома

По их словам, вода лилась всю ночь.

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В Челябинске из-за коммунальной аварии вода на одной из улиц лилась целую ночь. О том, что возле дома № 13А по Салавата Юлаева разливается вода, рассказала пользователь социальных сетей Екатерина Амбурцева, выложив видеозапись, на которой запечатлены потоки воды.

«Коммунальная авария на Салавата Юлаева, 13а. Вода бьет фонтаном и затопила дороги. Невозможно перейти улицу, не утонув в грязной воде», — отмечает Екатерина Амбурцева.

На кадрах видеозаписи видно, что вода струится и разливается прямо по тротуару и дороге. Автомобили и люди вынуждены передвигаться по глубоким лужам. Екатерина в своем посте утверждает, что экстренные службы никак не прореагировали на порыв.

«Вчера вечером аварию якобы устранили, но вода текла всю ночь, а в 5 утра её отключили, воды нет, вытекла вся за ночь», — комментирует запись пользователь Ирина Ефанова.

Однако МУП «ПОВВ» ведет работы по устранению аварии. На данный момент без водоснабжения остались четыре дома: проспект Победы 335, 337, 337А, а также Салавата Юлаева 13А.

Для жителей был организован подвоз воды, бочка стоит возле дома № 335 с 7:00 утра до 15:00. Водоснабжение возобновят после того, как авария будет устранена.