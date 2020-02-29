«У нас о тыле вообще ничего не знают»: Павел Пожигайло о сайте, рассказывающем о вкладе Челябинской области в Великую Победу

Новый ресурс запустили по инициативе Алексея Текслера.

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Сайт, посвященный заслугам Челябинской области в достижении Великой Победы, оценили эксперты. Запустить ресурс удалось по инициативе губернатора региона Алексея Текслера, который настоял на том, что южноуральцы должны помнить, как много было сделано. На сайте можно узнать, в каком режиме работали предприятия, какую технику для фронта они изготавливали, посмотреть фотоархив, Книгу Памяти, прочитать о каждом фронтовике.

Данную инициативу поддержали специалисты. Так, историк, профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности РАНХиГС Сергей Фокин считает, что не стоит ограничиваться публикациями на сайте.

«Рассказывать на местном уровне о том, как Челябинская область помогала победить в Великой Отечественной войне, — это правильно. Можно было бы даже на местном телевидении сделать цикл передач с теми, кто участвовал в этом подвиге. Это было бы здорово», — отмечает Сергей Фокин.

Проект одобрил и член комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло.

«Это хорошо, что создан такой сайт. Потому что у нас о тыле вообще ничего не знают: как буквально за несколько месяцев на Урал, на пустое место, перевозились заводы и как уже через два-три месяца они начинали выпускать продукцию, какую роль сыграли сибирские дивизии, которые в свое время еще Столыпин сформировал, отправив туда 3,5 млн человек, какую роль сыграли люди в тылу, как развивалась наука... И спасибо челябинцам, что они этим занимаются», — отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Павла Пожигайло, для того, чтобы память о Великой Отечественной войне не была утрачена, необходимо увеличить часы, посвященные этой теме в школьной программе.