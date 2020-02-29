«Может дать региону больший экономический эффект»: эксперты об инициативе по поддержке горнодобывающих компаний

Данную инициативу Алексей Текслер обсудил с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.



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Встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и бизнес-омбудсмена Бориса Титова состоялась 26 февраля. На ней глава региона рассказал о мерах поддержки, которые оказывает правительство предпринимательству. В рамках встречи была рассмотрена инициатива, с которой выступил Алексей Текслер, о снижении налоговой нагрузки на производителей щебня и строительного камня.

Эксперты отмечают, что данная мера позволит региону решить сразу несколько проблем.

«Эти действия могут дать региону гораздо больший экономический эффект, чем просто получение налоговых отчислений, тем более что строительство дорог, стоимость которого напрямую зависит от цен на материалы, играет еще и важную социальную роль. Сегодня стоимость щебня занимает не менее 40% от стоимости строительства дорог. Любое снижение его стоимости позволит построить больше метров и километров автомобильных дорог, тем более что это еще и социальный вопрос: люди ждут хороших дорог. И чем больше будет дорог, тем больше отчислений от этого получит регион, даже несмотря на первоначальное сокращение налоговых поступлений», — комментирует инициативу председатель общественного совета при Росавтодоре Пётр Орлов.

Во время встречи с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей, Алексей Текслер поделился, каким образом регион поддерживает местный бизнес. Среди эффективных мер были перечислены такие, как снижение ставки по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса, а также льготные ставки, и многое другое.

«Те заделы, которые есть, должны в ближайшее время дать серьезный результат. Бизнес переживает непростые времена в России, поэтому сегодня регионы, где делаются решительные, смелые шаги по поддержке предпринимательства и стимулированию инвестиций, будут иметь и социальные победы, жизнь в регионе будет улучшаться», — поддержал инициативы Борис Титов.

Уполномоченный подчеркнул, что Челябинская область — важнейший промышленный центр страны, в котором фиксируется рост продуктов местного производства, отмечается рост рабочих мест, а уровень заработной платы в сфере промышленности — выше среднего уровня по стране.