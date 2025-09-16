У молодых челябинцев в приоритете зарплата, карьерный рост и хороший коллектив

Небольшие отличия есть в ответах работающих и студентов

Зарплата, карьерный рост и хороший коллектив стали самыми важными критериями при выборе работы у молодых челябинцев. Эти факторы назвали основными 81%, 45% и 32% опрошенных, следует из результатов исследования hh.ru и компании Level Group, которые поступили в редакцию ИА «Первое областное».

Интересуют молодежь Челябинска также гибкий график, современные технологии и оборудование на рабочем месте (по 23%), близость к дому (19%), комфортные и безопасные условия труда (13%). Есть и те, кому важны интересные задачи и отсутствие рутины (тоже 13%).





Студентам нужен гибкий график работы. Так ответили 36% учащихся колледжей и техникумов и 28% —вузов. Среди тех, кто уже работает, выше ценится возможность развивать карьеру (52%).

Студенты вузов выше ценят интересные задачи и отсутствие рутины (31%), а студенты колледжей — близость к дому (22%). Ощущение смысла и пользы от своей работы важнее студентам вузов (18%), чем учащимся колледжей и техникумов (8%).