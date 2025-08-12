Чат-бот в помощь сельской молодежи разработали в Челябинске

Какими функциями он обладает

В среду, 13 августа, на открытии универсальной выставки-ярмарки «Агро‑2025» в Челябинске состоится презентация уникального чат-бота для сельской молодежи «Бот из села». Он поможет молодым людям найти подходящее место учебы и работы, а также проинформирует о мерах поддержки и возможностях, сообщили в пресс-службе челябинского Минсельхоза.

Чат-бот разработан в мессенджере «Телеграм». Он стал важным элементом масштабной работы по привлечению молодых специалистов на сельские территории юга Челябинской области. С его помощью можно подобрать подходящую образовательную организацию, найти работу, узнать о том, как можно получить премии и гранты на реализацию различных проектов.

Получить информацию о мерах господдержки молодежь сможет и на выставке от сотрудников одного из создателей чат-бота — реготделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи».