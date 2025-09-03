ОТВ ищет героев для молодежного проекта «Наше все»

Яркие и талантливые дети смогут поделиться историями своего успеха

Телеканал ОТВ запускает новый сезон молодежного подкаста «Наше все» (12+) и сейчас в поисках ярких и талантливых подростков из Челябинска и Челябинской области, готовых поделиться своими историями успеха. Проект нацелен на то, чтобы привлечь внимание молодежи Южного Урала к достижениям своих сверстников, которые проявили себя в спорте, культуре, искусстве, общественной деятельности и волонтерстве.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в кастинге. Для этого необходимо прислать свою видеовизитку на адрес konkursotv@yandex.ru, в которой нужно рассказать о себе и своих увлечениях. Жюри выберет самых интересных и ярких участников, которые будут приглашены на съемки.

Премьера первой серии нового сезона «Наше все» состоится 14 сентября на телеканале ОТВ. В формате подкаста талантливые подростки поделятся своими историями, мечтами и достижениями с ведущими. Ведущими проекта стали опытный журналист Маргарита Хижняк и юная корреспондентка Дарья Шишликова, которая уже успела взять интервью у многих известных артистов.

«Мы обращаем внимание на ваши достижения и успехи и хотим, чтобы вы не стеснялись делиться ими. Присылайте свои видеовизитки, мы ждем вас!» — подчеркнула продюсер подкаста Оксана Кобякова.

Не упустите возможность стать частью вдохновляющего проекта и рассказать свою уникальную историю!