Челябинская молодежь готова ограничить свою активность в соцсетях

Ученые выяснили причины «залипания» в интернете

Социологи Южно-Уральского государственного университета провели исследование среди молодежи, чтобы выявить истинные причины «залипания» в соцсетях. В этом им помогал профессор кафедры философии Владимир Гладышев, автор знаменитой монографии об одиночестве и компенсаторном общении, сообщили в пресс-службе университета.

Всего опросили 300 человек от 14 до 25 лет. Из них свыше 40% проводят в соцсетях по три часа в сутки, при этом более 60% готовы ограничить свое нахождение там. Хоть в соцсетях они проводят немало времени, но живое общение не исчезает. Большинство пользуются онлайн-платформами, чтобы поддерживать связь с родными и друзьями, узнавать новости и искать информацию для учебы и работы. Многие заходят туда просто расслабиться после занятий. Интерес к популярности и лайкам выражен слабо, публикация собственных фото и чтение блогов знакомых — редкие мотивы.

При этом значительная часть регулярно встречается с друзьями офлайн и не считает, что виртуальное общение вытесняет реальное. Молодые люди осознают риски в виде мошенников и кибербуллинга, а большинство готовы сокращать время в соцсетях, чтобы не тратить его впустую.

Четверть опрошенных проводит в интернете не менее двух часов (особенно ярко это выражается у подростков). Исследователи предположили: «с окончанием школы уменьшается давление родителей, порицающих „залипание“ в телефоне». Почти половина респондентов «сидит» в мессенджерах от двух до трех часов, а всего 5% пользуются телефоном от шести часов в сутки.

