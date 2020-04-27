У митрополита Григория появились симптомы коронавируса

В данный момент он находится на самоизоляции.

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Несмотря на настоятельную рекомендацию не посещать храмы во время ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, люди все равно приходили на службы, хотя все они доступны в режиме онлайн.

Но сегодня, 27 апреля, стало известно, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий накануне обратился к врачам с симптомами пневмонии. У него был взят анализ на COVID-19, до определения результатов он находится на самоизоляции. Его состояние оценивается как хорошее.

Также с 29 апреля в Челябинской области приостанавливается посещение прихожанами всех храмов во время богослужения.

«Уже с 20 апреля по решению правящего архиерея не проводились некоторые богослужения, включая и вечерние службы, не совершались некоторые требоисправления. Богослужения в храмах теперь будут совершаться в присутствии только священнослужителей», — сказано в заявлении челябинской епархии.

Отмечается, что для верующих будут организованы онлайн-трансляции служб.