Челябинская митрополия попросила самоизолироваться всех присутствующих на пасхальной службе

Просьба связана с тем, что у нескольких сотрудников епархии и собора выявлен коронавирус.

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В связи с тем, что во время пасхального богослужения в ночь на 19 апреля в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска произошло несколько заражений коронавирусной инфекцией, представители Челябинской митрополии попросили всех участников уйти на карантин. Сообщение появилось на официальной странице митрополии в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие братья и сестры! Дорогие наши прихожане! Мы обращаемся ко всем участникам пасхального богослужения, которое состоялось в ночь на 19 апреля 2020 года в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска, с настоятельной просьбой уйти на карантин и не посещать другие храмы города и области»,— говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля с диагнозом «пневмония» были госпитализированы несколько священнослужителей Челябинской епархии и Свято-Симеоновского кафедрального собора, включая митрополита Челябинского и Миасского Григория и контактных с ними. У некоторых также зафиксирован коронавирус. Как сообщили в епархии, состояние здоровья всех служителей удовлетворительное и новых случаев заражения нет. 29 апреля всем работникам собора и Челябинского епархиального управления было выдано предписание от Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции, а в зданиях епархии и собора провели дезинфекцию.

Кроме того, коронавирусом во время пасхального богослужения заразился и сотрудник медиахолдинга ОТВ, снимавший службу. Ещё нескольким людям из съёмочной группы поставлен диагноз «пневмония». Из 12 человек, работавших во время службы, у 9 анализ на COVID-19 отрицательный. Ещё два анализа пока в процессе.