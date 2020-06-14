Божественную литургию совершил митрополит Григорий в день Всех Святых

Сегодня православные христиане чтят святых и призывают их молиться за верующих, чтобы они могли справиться с земными невзгодами.

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Сегодня, 14 июня, православные отмечают день Всех святых. По этому случаю митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Божественную литургию в домовом храме в Челябинском епархиальном управлении. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

«В прошлое воскресенье мы праздновали Святую Троицу, или Пятидесятницу, вспоминали и переживали сошествие Святого Духа на апостолов. Именно с этого дня Дух Святой — Утешитель, которого обещал послать Господь Иисус Христос своим ученикам, который сошёл на апостолов, сошёл на Церковь, а значит и на всех нас. А в это воскресенье мы чтим всех угодников Божиих — людей, таких же, как и мы, которые достойно восприняли плоды Духа Святого. Они сделали всё для того, чтобы стать чистыми сосудами, и Дух Святой, наставил их на всякую истину и помог стать ближе к Богу»,— сказал митрополит Григорий.

Также митрополит Челябинский и Миасский вознёс молитву об избавлении от вредоносного поветрия — эпидемии коронавируса. А по окончании литургии было совершено величание празднику Всех святых.

Кроме того, как отметил Григорий, с 15 июня у православных начинается Петров пост, который, по словам Льва Великого, необходим для того, чтобы очистить свои мысли и стать достойными даров Святого Духа. Также отмечается, что после Пятидесятницы апостолы готовились к всемирной проповеди с помощью молитвы и поста. К этому призывают и православных христиан.