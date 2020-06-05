Митрополит Григорий призвал южноуральцев не идти в храм на Троицу

Священнослужитель обратился к верующим региона.

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Митрополит Челябинского и Миасского Григорий призвал южноуральцев оставаться дома на праздник Троицы. Священнослужитель подчеркнул, что, как и на Пасху, посещение храмов в период пандемии коронавируса опасно, поскольку может угрожать здоровью прихожан.



«К сожалению, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в городах Южного Урала пока не меняется в лучшую сторону. Поэтому снова прошу всех вас воздержаться в эти дни от посещения храмов», — сказал митрополит Григорий.

Праздник Святой Троицы и день сошествия святого духа — одно из главных православных событий. Именно его считают днём рождения церкви. Напомним, ранее о необходимости остаться дома высказался Настоятель Свято-Троицкого храма Игорь Шестаков. Он отметил, что сердца верующих будут в храме.