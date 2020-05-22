«У меня есть желание быть ближе к людям»: Евгения Майорова стала первым чиновником в «ТикТок»

Детский омбудсмен Челябинской области презентовала новый аккаунт в социальной сети.

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Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова удивила жителей региона тем, что создала собственный рабочий аккаунт в «ТикТоке». Омбудсмен выложила первую видеозапись, которая сделана в трендах ресурса, где рассказала о том, что она первый чиновник РФ с аккаунтом в «ТикТоке».

Этот аккаунт она будет использовать исключительно в рабочих целях.

«Иногда, когда я пишу ответы людям, мне хочется написать их простым языком, но регламент не позволяет это сделать. Соцсети, в том числе и „ТикТок“ — это способ общения с аудиторией на обычном языке. У меня есть желание быть ближе к людям, к аудитории, поэтому был создан рабочий канал. Там мы будем рассказывать об актуальных вещах, о том, что волнует людей, о том, что считаем полезным», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Евгения Майорова.

Детский омбудсмен рассуждает о том, что рассказывать о своей деятельности хочется без сухих формулировок и объемных текстов.

«Я хочу, чтобы можно было рассказывать о своей работе в легком, позитивном контексте. Простые и понятные вещи, чтобы не было нагромождения информации. Нужно, чтобы было проще, легче и понятнее, чтобы стиралась эта грань, пресловутая „бюрократия“», — отмечает уполномоченный по правам ребенка.

Отметим, что кроме «ТикТока», Евгения Майорова активно ведет профили и в других социальных сетях, общается с людьми и отслеживает комментарии.