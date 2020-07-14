Евгений Майорова провела личный приём в Сатке

Омбудсмен занималась решением конфликта между местной жительницей и детским образовательным учреждением.

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Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова, сегодня, 14 июля, провела приём в Сатке. Главным поводом посетить город для омбудсмена стала жалоба местной жительницы.



У неё возник конфликт с детским образовательным учреждением. Решить вопрос вместе с Евгенией Майоровой приехал и медиатор, это специалист, помогающий в решений спорных вопросов. Как отметила сама омбудсмен, до суда урегулировать спор, в котором участвуют дети — важнейшая задача. Сама встреча длилась 2 часа

«Сегодня у нас прошла медиативная встреча совместно с руководством города, управлением образования, заявителем и участниками процесса. Сейчас встреча продолжается с другими участникам конфликта. И после приёма граждан я рассчитываю на завершающую встречу, посмотреть до чего мы договорились, посмотреть, какой у нас результат. Конечно традиционно мы провели личный приём, записано у нас 10 человек»,— отметила Евгения Майорова.

Среди вопросов, с которыми жители Сатки пришли к омбудсмену, были такие темы как алиментные платежи, выплаты и пособия, опека над ребёнком. Также уполномоченным был получен сигнал о неблагополучии семьи и вопрос от многодетной семьи о получении земельного участка.

Как призналась сама Евгения Майорова, именно жилищные темы, а также алиментные обязательства и порядок общения родителей с детьми при разводе — главные темы обращений жителей области. Омбудсмен подчеркнула, что главное в её работе. — полученный результат.