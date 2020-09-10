«Межведомственные совещания необходимы»: Евгения Майорова рассказала, как выстраивает работу с обращениями

Уполномоченный по правам ребенка убеждена, что совместная работа специалистов приносит лучший результат.

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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, что считает межведомственные совещания необходимыми при решении проблем людей.

На своей странице в социальных сетях Евгения Майорова поделилась, что накануне работала в Красноармейском районе. В аппарат уполномоченного обратились три семьи из этого муниципалитета, которым требовалась помощь. Пообщавшись с людьми лично, Евгения Майорова пришла к выводу, что своими силами решить все вопросы не сможет.

«Поэтому я пригласила принять участие в нашем выездном совещании министра социальных отношений Челябинской области Ирину Вячеславовну Буторину, заместителя главы Красноармейского района Сергея Юрьевича Сергеева и секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области Татьяну Анатольевну Филимонову. Совещание прошло плодотворно. И я очень довольна тем, что совместно нам удалось найти гораздо больше вариантов помощи в этих конкретных ситуациях, чем могло быть изначально», — рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области.

Основной принцип, которым руководствуется Евгения Майорова — не наказать, а помочь семье, которая оказалась в кризисной ситуации. Благодаря сотрудничеству с коллегами из других ведомств, удается решить наиболее сложные вопросы и оказать помощь, которая так необходима детям и их родителям.

Кроме того, по словам уполномоченного, подобные межведомственные собрания позволяют не только решать проблемы, но и развивать специалистов, которые в них участвуют, а также нарабатывать алгоритмы, которые можно использовать в дальнейшем.