На первом месте дети: детский омбудсмен Челябинской области помогает семье разделить детей

К Евгении Майоровой они обратились на стадии судебного разбирательства.

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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова часто описывает в своих социальных сетях самые вопиющие случаи обратившихся к ней в людей. На этот раз к ней на прием приехал мужчина, чей ребенок живет с ним, несмотря на решение суда о том, что он должен проживать с матерью.

Оказалось, что детей в семье несколько и суд решил их попросту разделить между родителями, которые не общаются. И поэтому Евгения Майорова лично решила побеседовать с женщиной о данной проблеме.

«Для того, чтобы провести медиацию мы поехали практически за 350 километров от Челябинска. Медиация шла 4 часа. Невозможно передать всего, это реально требует профессионализма и мотивации. Усложнялось все тем, что судебный процесс уже идет, после него снова все обострилось», — рассказала Евгения Майорова.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что оказывается, адвокат порекомендовал отцу в суде настаивать на несостоятельности матери, чтобы он смог забрать всех детей себе. Но он так не думает и хочет перед ней извиниться.

«Оказалось, что семья неоднократно обращалась за помощью о отдел опеки, в комиссию по делам несовершеннолетних муниципалитета. А разделить детей между собой им рекомендовали в комиссии по делам несовершеннолетних», — добавляет чиновница.

Евгения Майорова не понимает, почему ей и ее коллегам хватило нескольких часов, чтобы узнать все проблемы и их причины у данной семьи, и почему этого не смогла сделать система, которая действует не в интересах детей. Она запросила всю информацию по проводимой работе с этим случаем.

Теперь им предстоит встречаться и обсуждать, что нужно сделать, чтобы научить людей работать.