Челябинские военнослужащие получили ключи от новых квартир

Документы с ключами вручали Алексей Текслер и командующий центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.

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Сегодня, 10 октября, военнослужащие, проходящие службу в Челябинске, получили ключи от новых служебных квартир. Торжественная церемония вручения прошла в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера и командующего центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.

«Рад поздравить вас с этим важным событием. Новоселье — это всегда праздник. Сегодня мы сдаём первый дом, всего будет два дома, 340 квартир. А значит, 340 семей военнослужащих челябинского гарнизона въедут в новое жильё. Очень важно иметь надежный тыл, выполняя свой воинский долг. Знать, что дома уютно, тепло, комфортно»,— отметил Алексей Текслер.

Также губернатор поблагодарил Александра Лапина и министерство обороны за постоянное внимание к военнослужащим Челябинского гарнизона.

Отметим, квартиры получили военнослужащие, проходящие службу в филиале «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Челябинске.

Сам Александр Лапин добавил, что для центрального военного округа очень важно обеспечить военнослужащих комфортом, поэтому до конца 2020 года жильё получат ещё около шести тысяч военнослужащих ЦВО.

После торжественного вручения ключей Алексей Текслер и Александр Лапин обсудили ряд текущих вопросов о взаимодействии органов власти и вооружённых сил Российской Федерации в Челябинской области.