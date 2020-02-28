У малышки, которой порезали лицо во время кесарева, остался шрам

Это очень беспокоит маму ребёнка.

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В январе 2020 года в Кыштыме произошёл резонансный случай — во время кесарева сечения младенцу скальпелем порезали щёку. Врачи обещали, что порез, нанесённый ребёнку случайно, заживёт в ближайшее время, ведь рана была, по их словам, неглубокой.

Ситуацию держала на контроле Евгения Майорова, уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области. Она каждый день общается с мамой малышки Дарьей. И у неё возникают большие беспокойства. Ведь прошло уже больше месяца, а след на щёчке у малышки до сих пор явный.

«Вчера Дарья обратилась ко мне с беспокойством — след у ребёнка есть. Они выяснили информацию о том, что какие-либо коррекционные операции и манипуляции можно будет проводить не раньше, чем малышке исполнится пять лет. Но ей сейчас хочется гарантий того, что те, кто причинил этот вред с большими последствиями, будут отвечать», — поделилась Евгения Майорова.

Уполномоченный отметила, что мама ребёнка написала официальное обращение. Она хочет, чтобы малышке провели необходимую коррекцию этого следа на щёчке в той клинике, которую она выберет сама. И в этом плане Дарью поддержат и проинформируют по всем вопросам.

«При этом надо посмотреть, что будет до пяти лет. Всё-таки регенерация тканей у детей идёт хорошо. Но главврач говорила, что через 10 дней у малышки не будет и малейшего следа. След остался, поэтому надо отвечать за свои слова. Надо выяснять все причины. Мне самой непонятно, зачем было давать такие прогнозы, мы ведь не требовали. Лишь спрашивали, через какое время не будет следа. Если бы они сказали, что след останется, хоть и небольшой, то мы бы сразу искали варианты», — подчеркнула Евгения Майорова.

Напомним, младенцу порезали щёчку во время проведения кесарева сечения. Эпидуральная анестезия по какой-то причине не сработала: в момент первого надреза будущая мама дёрнулась. В остальном малышка здорова, при том, что роды были сложными, отмечали врачи.