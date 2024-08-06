В лесах Зигальги впервые обнаружили редкий гриб

На территории Челябинской области оленьи рожки обычно не растут

Инспекторы национального парка «Зигальга» обнаружили в лесу редкий гриб — рамарию желтую, или, как его называют в народе, оленьи рожки. Ранее на территории нацпарка он замечен не был, сообщили в телеграм-канале Зигальги.

«С ним хорошо знакомы на Дальнем Востоке, Кавказе, в Карелии, Западной и Восточной Сибири, где рамарию желтую можно часто встретить в августе-сентябре. На Зигальге гриб, занесенный в Красную книгу, обнаружили впервые»,— сообщили в нацпарке.

Оленьи рожки считаются съедобными грибами. Но поскольку они являются краснокнижными, да и к тому же у них много несъедобных двойников, собирать их не стоит.