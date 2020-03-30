У Игоря Николаева не подтвердили коронавирус

Об этом сообщил сам артист в социальной сети.

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На прошлой неделе стало известно, что певец Игорь Николаев попал в больницу в Коммунарке признаками коронавирусной инфекции. Именно в это медучреждение направляют всех пациентов, у которых подозревают Covid-19.

О его состоянии не было ничего известно. Но сегодня, 30 марта, артист написал в своём Инстаграме о том, что оба сданных им анализа на коронавирус были отрицательными.

«Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие», — поделился радостью Игорь Николаев.

Напомним, в Коммунарке также находится другой артист — Лев Лещенко и его супруга Ирина. У певца официально подтверждено заболевание коронавирусом, по последним данным, он находился в реанимации.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 тысяча 836 случаев заболеваний коронавирусом в 71 регионе. За весь период зафиксировано 9 летальных исходов, а 66 человек выздоровели.