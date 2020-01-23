У госпитализированных в Санкт-Петербурге заболевших пока не подтвердился коронавирус

Оба они недавно вернулись в Россию из стран, где «гуляет» неизвестный вирус.

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В Санкт-Петербурге госпитализировали сразу несколько человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Гражданин Китая и гражданин России, побывавший в Китае, были доставлены в больницы накануне вечером.

«Минздрав России сообщает, что по имеющейся в настоящее время информации, пациенты из Санкт-Петербурга, в отношении которых возникли подозрения на наличие заболевания коронавирусной инфекцией, находятся в профильных медицинских организациях города. Состояние пациентов оценивается медиками как стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Отметим, что в настоящий момент никому из указанных пациентов диагноз коронавирусной инфекции не установлен», — сообщает заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Как отмечает заместитель министра, состояние пациентов может быть вызвано ОРВИ.

Напомним, что в китайской провинции Ухань в конце декабря была зарегистрирована вспышка пневмонии, которая вызвана новым типом коронавирусной инфекции. Ученые установили, что болезнь передается воздушно-капельным путем. Несколько пациентов уже скончались. По последним данным, число заболевших в КНР превысило 570 человек.