У челябинского управления «Почты России» новый руководитель

Им стал Константин Болдырев, который ранее занимал руководящие должности в банковской сфере

Управление федеральной почтовой связи Челябинской области возглавил Константин Болдырев, который ранее занимал руководящие должности в банковской сфере. Перед новым сотрудником поставили задачу модернизировать почтовые отделения, заняться развитием и цифровизацией почтово-логистических услуг, приступить к развитию нового направления сервиса как для людей, так и для бизнеса, сообщили в пресс-службе «Почты России».



«В регионе функционируют 700 стационарных почтовых отделений. Наша задача — обеспечить бесперебойную работу почтовой сети, повысить качество и скорость обслуживания жителей, оставаться надежным партнером для бизнеса. Мы продолжим курс на позитивные преобразования и реализацию масштабных проектов, в том числе по модернизации отделений и цифровизации почтовых услуг», — отметил Константин Болдырев.





С 2004 года должность директора Управления федеральной почтовой связи Челябинской области занимал Владимир Образцов. Он работал на Почте почти 30 лет. Ему присвоены почетные звания «Мастер связи», «Заслуженный работник связи и информационных технологий Челябинской области» и «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».



«Владимир Алексеевич принял решение уйти на заслуженный отдых», — добавили в пресс-службе.

В Челябинской области в почтовых отделениях работают семь тысяч человек. За год южноуральцы отправляют и получают 62 миллиона единиц письменной корреспонденции, среди которых 2 миллиона международных мелких пакетов и 3 миллиона посылок. Почтальоны разносят 4 миллиона газет и журналов.

