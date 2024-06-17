Зоны самообслуживания появились на 27 почтах Челябинской области

Здесь можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке

В 27 отделениях «Почты России» появились зоны самообслуживания. Здесь можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

«Планируется, что благодаря зонам самообслуживания время, за которое оператор принимает отправление, сократится до одной-двух минут», — отмечают в пресс-службе.

Зоны самообслуживания уже созданы в почтовых отделениях Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Чебаркуля, Коркино, Копейска, Верхнего Уфалея и Кыштыма. В будущем их станет больше.

Также жители области могут самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке на сайте или в мобильном приложении «Почты России», тогда экономия времени будет еще больше. Также можно распечатать бланк и оплатить услугу в почтовом отделении, что займет несколько минут.

Также на почте сегодня можно купить билеты на поезд и самолет.

