Почта России организует пункт посткроссинга на этапе Russian judo Tour в Челябинске

Спортсмены и болельщики смогут бесплатно получить открытку и отправить ее прямо из арены «Трактор»

Участники и болельщики этапа серии профессиональных соревнований Russian judo Tour, который пройдет в предстоящие выходные, 29—30 июня, в Челябинске, смогут бесплатно получить открытку и отправить ее с мероприятия. Пункт посткроссинга будет работать прямо в фойе ледовой арены «Трактор», сообщает пресс-служба Почты России.

Сотрудники почты помогут правильно оформить открытки: заполнить адресные строки, найти индекс и верно написать адрес получателя.

Погасить отправляемые открытки можно будет оттиском штемпеля «Ярче спорт — громче победы», на котором будет выставлена дата соревновательного дня.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в турнире примут участие около 300 спортсменов из 13 стран мира, в том числе представители Беларуси, Армении, Монголии, Таджикистана, Азербайджана и других стран. Они разыграют 14 комплектов наград.