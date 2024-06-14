На Южном Урале почта продает билеты на поезд и самолет

Услуга особенно популярна среди сельских жителей

С приходом лета в почтовых отделениях сел вырос спрос на покупку транспортных билетов. Клиенты почты уже купили авиабилетов на 39% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

«Услуга пользуется особой популярностью среди жителей сел и отдаленных территорий, где нет железнодорожных станций. Кроме того, не все могут купить билеты через интернет, поэтому клиенты ценят возможность оформить, оплатить, поменять или сдать билет в почтовом отделении рядом с домом», — отмечают в пресс-службе.

Приобрести билеты на поезд и самолет сегодня можно во всех почтовых отделениях Челябинской области.

Сотрудники почты помогут выбрать рейс, построить маршрут и состыковать пересадки.