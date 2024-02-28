В челябинском зоопарке из спячки вышел медведь

Косолапый не стал дожидаться весны

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Бурый медведь по кличке Малыш выбрался из своей берлоги за несколько дней до наступления весны, 27 февраля. Видео с первой прогулки после долгого сна опубликовала пресс-служба челябинского зоопарка.

На кадрах похудевший за зиму Малыш бодро играет со своей игрушкой — большой автомобильной шиной, пробует снег на вкус и приводит себя в порядок. Такое активное поведение косолапого даже удивило работников зоопарка.

Напомним, что ранее мы рассказывали об истории Малыша. Медведь около 10 лет жил в клетке у придорожного кафе на трассе М-5. В 2022 году Малыш смог обрести новый дом и переехал в зоопарк, где быстро стал всеобщим любимцем.