Бурый медведь по кличке Малыш выбрался из своей берлоги за несколько дней до наступления весны, 27 февраля. Видео с первой прогулки после долгого сна опубликовала пресс-служба челябинского зоопарка.
На кадрах похудевший за зиму Малыш бодро играет со своей игрушкой — большой автомобильной шиной, пробует снег на вкус и приводит себя в порядок. Такое активное поведение косолапого даже удивило работников зоопарка.
Напомним, что ранее мы рассказывали об истории Малыша. Медведь около 10 лет жил в клетке у придорожного кафе на трассе М-5. В 2022 году Малыш смог обрести новый дом и переехал в зоопарк, где быстро стал всеобщим любимцем.