Футболисты подарили мячи львам в Челябинском зоопарке

Игроки ЮФЛ приняли участие в экологическом субботнике

«А еще участники ЮФЛ-Приволжье принесли подарки для питомцев зоопарка и почти что самолично вручили их львам. Гонять мячи Сева и Киара особо не стали, а вот погрызли с удовольствием. После передачи спортивного инвентаря на растерзание хищникам, трудолюбивых гостей ждала встреча и тесное общение с прекрасной альпака Дусей»,

— отметили в Челябинском зоопарке.