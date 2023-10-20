Накануне в Челябинском зоопарке прошел субботник, в котором приняли участие воспитанники областной спортивной школы по футболу. Юные спортсмены помогли волонтерам с уборкой детского контактного зоопарка, а также принесли с собой подарки для питомцев, сообщает пресс-служба зоопарка.
Футболисты убирали территорию детского контактного зоопарка от опавшей листвы, а также чистили пешеходные дорожки возле экспозиций.
«А еще участники ЮФЛ-Приволжье принесли подарки для питомцев зоопарка и почти что самолично вручили их львам. Гонять мячи Сева и Киара особо не стали, а вот погрызли с удовольствием. После передачи спортивного инвентаря на растерзание хищникам, трудолюбивых гостей ждала встреча и тесное общение с прекрасной альпака Дусей», — отметили в Челябинском зоопарке.
Добавим, что в прошлом туре ЮФЛ в дивизионе «Приволжье» футболисты «Челябинск-ОСШ» обыграли лидера чемпионата ЮФЛ. Победу над «Уралом» одержала команда 2007 года рождения. Свои следующие поединки команды областной спортивной школы проведут уже в понедельник, 23 октября. В гостях южноуральские футболисты сыграют против сверстников ФК «Оренбург».
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