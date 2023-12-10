Посетители Челябинского зоопарка смогут наблюдать за копытными с новых смотровых площадок

В учреждении завершили реконструкцию экспозиции «Копытный ряд»

В Челябинском зоопарке заботятся не только о животных, но и о посетителях. Например, реконструируя экспозицию «Копытный ряд», сотрудники учреждения не только отремонтировали вольеры и заменили ограждения, но и обустроили смотровые площадки. Об этом 10 декабря сообщили на странице зоопарка.

Последним в рамках реконструкции обновили вольер оленя Марала Горыныча. И посетители зоопарка могли наблюдать с новой площадки за тем, как он «оценивал» обновленное пространство. Сначала олень проверил на прочность новые стены и ограждения, затем сделал несколько кругов по вольеру, обрадовался старой игрушке и новой чесалке для рогов и, довольно фыркнув в сторону строителей, отправился обедать.