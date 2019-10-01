Хакеры лишили село Тюлюк Инстаграма

Владельцы не смогли войти в аккаунт, в котором рассказывали о жизни южноуральской глубинки.

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Неизвестные взломали страничку села Тюлюк Катав-Ивановского района в Инстаграм. Об этом сообщили ее владельцы, местные жители Елена и Игорь Гузовы, которые не смогли опубликовать очередной пост о жизни южноуральской глубинки. Хакеры лишили их доступа к аккаунту.

С первого взгляда действия злоумышленников почти незаметны: посты и изображения на страничке сохранены. Однако управлять аккаунтом владельцы на данный момент не могут. Кто-то взломал почту, с помощью которой был создан профиль, а также удалил связанную с этим переписку.

«Вчера утром я хотела выложить пост, но не смогла войти. Оказалось, что была взломана почта. Первые попытки были уже 7 сентября, а в выходные удалили сначала девять, а потом 25 писем, почистив корзину. В шапке профиля были официальные документы, устав, которые мы разработали, ссылки на репортажи, сейчас эта информация уничтожена. Удивило, что наш сельский инстаграм какие-то хакеры взламывают», — рассказала сайту «Первый областной» Елена Гузова.

Владельцы обратились в службу поддержки Инстаграм, чтобы восстановить доступ к аккаунту, но на рассмотрение жалобы требуется время. Кроме того, южноуральцы намерены обратиться с заявлением в полицию.