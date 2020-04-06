Некоторые профессии могут стать невостребованными после пандемии коронавируса

Последствия могут изменить обстановку на рынке труда.

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Эксперты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, что после окончания пандемии коронавируса под ударом окажутся работники сферы туризма, а также ряд представителей других специальностей. Некоторые профессии станут менее востребованы. Согласно исследованию, в первую очередь рискуют турагенты и экскурсоводы. Это связано с вынужденными ограничениями передвижений. Некоторые авиакомпании находятся на грани банкротства.

Под вопросом будет обстановка в сфере фитнес-индустрии. После окончания режима самоизоляции многие фитнес-центры не смогут охватить клиентуру в полном объеме, инструкторам придется искать работу, а молодые специалисты станут неконкурентоспособными. Стоит отметить развитие онлайн-сервисов, которые помогают отказаться от помощи специалистов.

«Под удар попадут представители целого ряда профессий, в том числе младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы», — передает RT.

После окончания пандемии наступит сложный период для работников сфер моды, визажа и стационарного общепита.

Добавим, что в период борьбы с коронавирусом со стороны государства уже инициирован ряд мер поддержки для работников.