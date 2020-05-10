Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Ухане

Впервые за долгое время заболевший находится в больнице в тяжёлом состоянии.

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В китайском городе Ухань впервые за долгое время выявили новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Известно, что сейчас инфицированный находится в больнице в тяжёлом состоянии. Однако он не единственный, у кого за сутки выявили COVID-19: заражено ещё 17 жителей провинции Хубэй, но симптомов заболевания у них нет. А китайские власти не включают в статистику тех, у кого нет клинических проявлений, даже если результат анализа на коронавирус положительный.

Таким образом, на сегодняшний день в провинции под наблюдением врачей остаются 616 человек без проявления признаков инфекции.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Только в этом городе количество заболевших составило 50 334 человека, всего в провинции Хубэй заразились 68 129 человек. Более 63 тысяч пациентов выздоровели, 4512 инфицированных скончались.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. На сегодняшний день количество заражённых по всему миру составляет более 4 миллионов человек. Почти 280 тысяч человек скончались.