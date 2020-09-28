Глава РПЦ попросил Бога послать здоровья врачам

Молитву против коронавируса зачитал Патриарх Кирилл.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознёс молитву о врачах и об избавлении от коронавируса. Это произошло во время службы в Храме Христа спасителя в Москве в всокресенье, 27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.



«Призри, Владыко Человеколюбче, на жертвенный подвиг врачей наших, посли им здравие непоколебимое, силу и крепость духа, мудрость к совершению трудов во благо народа нашего и сотвори чрез них исцеление страждущим рабом Твоим, прилежно молим Ти ся, скоро услыши и помилуй»,— сообщает официальный сайт РПЦ.

Также Патриарх Кирилл вознёс молитву, чтомую во время распространения вредоносного поветрия. Затем Предстоятель Русской Православной Церкви с Первосвятительным словом обратился к верующим.

Отметим, что по официальным данным за сутки в России выявлено 8 135 новых случаев коронавируса. В Челябинской области, по данным на понедельник, их 79. Всего, согласно Минздраву региона, лечение продолжают 3 288 человек.