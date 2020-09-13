Православные Южного Урала отметили осенний день памяти Петра и Февронии

Литургию в Свято-Симеоновском совершил митрополит Григорий.

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Православная церковь сегодня, 13 сентября, отмечает осенний день памяти святых Петра и Февронии. Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска совершил митрополит Григорий.



Осенний день памяти святых Петра и Февронии установлен в честь переноса мощей. По случаю празднования за богослужением также вознесены прошения о сохранении супружества. Также по окончании литургии митрополит Григорий совершил молитву перед иконой святых Петра и Февронии. Её он посвятил притче о званых на брачный пир.

«Господь Иисус Христос в притче говорит о царе, который решил устроить брачный пир. Он приглашает на него своих друзей, но никто из тех, кто был избран, не хочет прийти. Один говорит, что у него земля и надо обрабатывать её, у второго — срочные покупки, третий находит другую важную для него причину. Тогда разгневанный царь посылает своих рабов на распутья — звать на пир всех, кого найдут. Когда наполнился пир возлежащими, пришел царь и увидел, что один из гостей — не в брачной одежде. И сказал царь слугам: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Ибо много званных, а мало избранных»,— рассказали «Первому областному» представители Челябинской Митрополии.

Митрополит Григорий отметил, что суть притчи — в отношении бога и человека. По словам владыки, она будет актуальна для каждого из верующих.