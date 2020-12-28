На месте «Ашана» в Магнитогорске откроется Spar

Ритейлер зайдет в ТРК «Семейный парк» в формате гипермаркета

Торговая сеть Spar разместится на месте «Ашана» в магнитогорском ТРК «Семейный парк». Ритейлер будет развиваться в формате гипермаркета. Планируется, что магазин откроется в марте. Договор со Spar уже подписан, сообщили в «Семейном парке».

Spar займет все 5 тыс. кв. м, которые сейчас арендует «Ашан». Компания «Ашан Ритейл Россия» решила закрыть гипермаркет в магнитогорском ТРК «Семейный парк». Магазин перестанет работать с 14 января 2021 года. Как сообщили в пресс-службе компании, на протяжении длительного времени он был убыточным. Сейчас «Ашан» продолжает работать в штатном режиме. Магазин предлагает клиентам праздничные скидки и устраивает предновогодние распродажи.

В Магнитогорске работают два магазина сети Spar в формате супермаркетов.