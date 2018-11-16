/ Телевизор установили в отделении больницы № 8 по поручению Бориса Дубровского

В торакальное отделение горбольницы № 8 установили телевизор, о котором попросили губернатора пациенты.

Борис Дубровский распорядился об установке телевизора в торакальном отделении городской больницы № 8. Во время его последнего визита, 13 ноября, пациент пожаловался, что в отделении очень скучно лежать, новости проходят мимо. Губернатор пообещал решить этот вопрос. Сейчас телевизор уже установили в отделении.

Целью визита губернатора была проверка проведенного ремонта в больнице, на который было выделено 16 миллионов рублей. Как отмечают сотрудники, в обновленных помещениях пациенты чувствуют себя лучше и быстрее выздоравливают.

Нам бы хотелось открывать новые современные здания, такие, как перинатальный центр, онкологическая поликлиника, но мы бы должны быть сосредоточены не только на этом. Поликлиники тоже требуют ремонта, и то, что нам сегодня удалось увидеть — тот косметический ремонт, в котором можно оказывать людям медицинскую помощь. — комментирует Борис Дубровский.

Напомним, что по словам губернатора, доступность высококвалифицированной медицинской помощи — одна из первостепенных задач, стоящих перед правительством.