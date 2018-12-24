/ Новый маммограф появился в больнице Октябрьского района

Местным жительницам больше не нужно ездить на дообследование в Челябинск.

В Октябрьской больнице появился свой маммограф. Обследование, которое необходимо каждой женщине старше 40 лет, ранее приходилось проходить в Челябинске. Сейчас же обследоваться можно прямо в своей больнице.

С момента установки аппарата, уже 260 человек смогли воспользоваться. С помощью этого этого метода обследования можно выявить такие гинекологические заболевания как мастопатия и онкологические заболевания, это рак молочных желёз. — рассказала об аппарате Наталья Шаталина, заместитель главного врача по медицинской части Октябрьской больницы.

Новый маммограф приобрели за счет регионального бюджета.

3 года назад, когда я избирался депутатом по этому округу, были наказы избирателей как-то помочь в приобретении этого оборудования. 2,5 года бились за это, начиная с 16 года, чтобы включили строчку в бюджете Министерства здравоохранения. И вот в 18 году нам, наконец удалось решить вопрос. — прокомментировал приобретение Николай Янов, депутат законодательного собрания Челябинской области.

В этой же больнице за счет регионального бюджеты сделали капитальный ремонт инфекционного отделения. В старом здании 1967 года ни разу не проводили капремонт. Сейчас у него заменили крышу, провели масштабную внутреннюю отделку, будет закуплена новая мебель.