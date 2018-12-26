/ Оперблок и отделение реанимации онкоцентра реконструируют по современным стандартам

Задуманы перепланировка и переоснащение кабинетов и палат.

Весь седьмой этаж областного онкоцентра реконструируют. Абсолютно новыми станут оперблок и реанимация. Теперь хирурги, реаниматологи, операционные сестры, проводящие сложнейшие многочасовые операции, будут работать в комфортных условиях. В выхаживании пациентов реанимации поможет современная аппаратура. Для всеобщего удобства сделают перепланировку.

Мы хорошо подготовились к преобразованиям: продуман весь функционал, под него спланированы и распределены помещения, часть оборудования уже закуплена, часть закупается. У нас появятся современные добротные операционные залы, универсальные по наполнению. В них можно будет как выполнять уже освоенные челябинскими врачами операции, так и обучаться новым методикам. Речь идет о лазерных и эндоскопических технологиях, которые мы планируем внедрять для лечения онкобольных в ближайшем будущем. — рассказал главный онколог Минздрава Челябинской области, главный врач ЧОКЦО и ЯМ, академик РАН Андрей Важенин.

Ремонта оперблок и отделение реанимации ждали 18 лет. В 2000 году, когда этаж открыли, палаты были передовыми по оснащению. Но сейчас появились новые технологии, усовершенствованные аппараты. Все это скоро смогут использовать врачи онкоцентра.

Ремонт начнется в 2019 году.