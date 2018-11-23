/ Южноуральские больницы рассчитались со всеми задолженностями

Наличие кредитов обнаружилось год назад.

У больниц Челябинской области больше нет долгов. Кредиторская задолженность вскрылась, когда учреждения здравоохранения перешли в региональную собственность. Минздрав проанализировал причину: оказывается, финансово-хозяйственная деятельность учреждений все это время велась неэффективно.

По поручению губернатора Бориса Дубровского в учреждениях здравоохранения Челябинской области налажена жесткая финансовая дисциплина. То, что больницы из муниципальных стали областными, помогло внедрить в их работу единые стандарты использования заработанных средств. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Медучреждениям с большой задолженностью выделяли средства на ее погашение, в то же время обучали руководителей больниц и поликлиник снижению рисков возникновения финансовых потерь.