/ «Театр Уральского Зрителя» прорвался в Высшую лигу КВН

В «премьерке» Челябинскую область представят юмористки из ЮУрГУ.

Представляющая Челябинскую область команда КВН «Театр Уральского Зрителя» получила «билет» в Высшую лигу. Чтобы получить возможность снова появиться на экране, ТУЗ и еще 6 южноуральских команд приехали в Сочи и подтвердили свою претензию на звание веселых и находчивых.



Сочинский фестиваль — это самое важное, самое массовое и самое впечатляющее мероприятие года для всего Международного союза КВН. Это старт сезона для любой команды, вне зависимости от ее заслуг. Именно поэтому на фестиваль ежегодно приезжают сотни команд из России, ближнего, а порой и дальнего зарубежья. Для наших ребят это является прекрасной возможностью не только заявить о себе, но и получить новые знания и опыт. — отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.



Еще одни представители Южного Урала, «Девичья сборная ЮУрГУ», получили место в Премьер-лиге.



Кроме того, «Театр Уральского Зрителя» пригласили к участию в гала-концерте фестиваля «КиВиН-2018». Эфир можно будет посмотреть уже 28 января.



Напомним, что «Театр Уральского Зрителя» уже хранит трофей телевизионной лиги. Юмористы выиграли Премьер-лигу КВН.