/ 7 дипломов театральных форумов собрал челябинский НХТ в минувшем году

Театр подвел итоги работы и поделился планами на будущее.

Новый художественный театр оказался на высоте в 2017 году. Итоги работы учреждение подвело в театральном ежегоднике. Первое достижение — 21 тысяча зрителей, посмотревших спектакли НХТ. Они приходили и на регулярные постановки, и на премьеры «Рождество в доме Купьелло» и «Триптих для одной актрисы», моноспектакль «Деньги из Голубой книги», и на новогодние действа.

Я считаю, что мы добились неплохих показателей, будем наращивать обороты. В самое ближайшее время пригласим зрителей на премьеру спектакля «Прибайкальская кадриль». Это случится 20 февраля, а уже в начале марта откроется шестой фестиваль «CHELoBEK ТЕАТРА». В афише рекордное число спектаклей — сразу 18 постановок смогут посмотреть зрители в течение недели. — рассказал директор НХТ Антон Токарев.



Работа НХТ получила признание у зарубежных театралов. Учреждению культуры 7 раз вручали дипломы за оригинальную работу с драматическими текстами. Кроме того, НХТ сам проводит фестиваль «CHELoBEK ТЕАТРА», на который приезжают актеры со всего мира.



НХТ продолжает работу с маленькими пациентами медицинских стационаров, поддерживая их постановками и обучая театральному мастерству — «Театральные уроки» и «Театральная неотложка».