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/ «Театр Уральского Зрителя» отправился на первую игру Высшей лиги КВН

«Театр Уральского Зрителя» отправился на первую игру Высшей лиги КВН

Челябинской команде нужно «перешутить» четырех соперников.
сегодня в 12:23
  |  Культура

Челябинская команда КВН «Театр Уральского Зрителя» отправилась в Москву покорять сцену Центрального академического театра Российский армии. Именно там 13 февраля состоится игра первой 1/8 Высшей лиги КВН. ТУЗ прошел как победитель Премьер-лиги 2017, и намерен доказать свое право на игру в «старшей» лиге. Вместе с «Театром Уральского Зрителя» бороться за место в ¼ будет Сборная Великобритании, «Планета Сочи», Сборная Забайкальского края, Сборная Московского государственного цирка. Последние уже имеют опыт игры в «вышке».

Первая половина приветствия чемпионов Премьер-лиги демонстрирует нам реалии, быт и закулисные интриги сего провинциального театра. Все персонажи раскрываются каждый своим небольшим блоком. Где-то смешно, где-то с каламбурами вроде сына-полки. Потом идут постановки. Тут тоже нестабильно: есть смешные, а есть, скорее, странные. В музыкалке повторяют схему из финала всё той же Премьерки — показывают театральные произведения в формате клипов. Что в итоге выйдет у челябинцев — загадка, но точно будет ярко и атмосферно. — прокомментировал предпросмотр команд Евгений Черняков, участник команды «Не такая».

Уже известно, что на первой игре Высшей лиги ТУЗы решили «хайпануть» на очередном фильме из серии «50 оттенков серого», а также показать музыкальные клипы по мотивам известных произведений.

Первая 1/8 Высшей лиги КВН состоится 13 февраля в 19:00.

Когда запись игры выйдет в эфир, сейчас не определено.

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